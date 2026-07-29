В Госдуме предлагают ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для ухода за пожилыми родителями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск на срок от трех до пяти дней в год для работников, которым нужно сопровождать родителей пенсионного возраста на лечение, обследования или реабилитацию.
Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, пишет ТАСС.
Также парламентарий предлагает определить перечень оснований для предоставления такого отпуска и механизм документального подтверждения, чтобы исключить возможные злоупотребления.
Как отмечает депутат, многие работающие россияне одновременно выполняют свои профессиональные обязанности и ухаживают за пожилыми родителями. По его словам, когда близких нужно сопровождать на лечение, люди часто вынуждены использовать ежегодный оплачиваемый отпуск, брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем в индивидуальном порядке.