Второй щит для проходки нижегородского метро запустили с улицы Горького

В Нижнем Новгороде запустили второй китайский тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону будущей станции «Площадь Свободы», сообщил губернатор Глеб Никитин. Метростроевцы назвали щит «Алена» в честь народной героини, которая в XVI веке, по легенде, на пути за водой вступила в бой с вражеским отрядом. Памятник Алене стоит возле Коромысловой башни Нижегородского кремля.