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Второй щит для проходки нижегородского метро запустили с улицы Горького

В Нижнем Новгороде запустили второй китайский тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону будущей станции «Площадь Свободы», сообщил губернатор Глеб Никитин. Метростроевцы назвали щит «Алена» в честь народной героини, которая в XVI веке, по легенде, на пути за водой вступила в бой с вражеским отрядом. Памятник Алене стоит возле Коромысловой башни Нижегородского кремля.

Источник: Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде запустили второй китайский тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону будущей станции «Площадь Свободы», сообщил губернатор Глеб Никитин. Метростроевцы назвали щит «Алена» в честь народной героини, которая в XVI веке, по легенде, на пути за водой вступила в бой с вражеским отрядом. Памятник Алене стоит возле Коромысловой башни Нижегородского кремля.

Щит «Евдокия», запущенный в конце мая, прошел уже почти 150 м, у «Алены» впереди — 730 м и 486 железобетонных колец высокоточной обделки, добавил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», два тоннеля метро между площадью Свободы и площадью Сенной прокладывал щит «Владимир».

Завершить строительство метро до Сенной площади планируют в 2027 году, изначально срок был установлен на конец 2025 года.