Захарова назвала фестиваль Вайкуле в Юрмале адовым лицемерием

Дипломат также заявила, что за все десятилетия независимости Латвии местные организаторы так и не смогли разработать и запустить новый масштабный музыкальный проект, который мог бы сравниться по популярности и значению с советским фестивалем. По ее мнению, все это является ярким проявлением двойных стандартов.