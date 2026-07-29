Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, охарактеризовав его как «адовое лицемерие». По ее словам, организаторы мероприятия продолжают эксплуатировать проект, созданный еще в советские годы, и одновременно с этим активно критикуют советское прошлое.
Напомним, что в 2022 году Лайма Вайкуле организовала традиционный музыкальный фестиваль «Рандеву» в знак солидарности с Украиной. Оргкомитет заявил, что часть средств, вырученных от продажи билетов на концерты, будет перечислена на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие…! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели», — прокомментировала эту ситуацию Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат также заявила, что за все десятилетия независимости Латвии местные организаторы так и не смогли разработать и запустить новый масштабный музыкальный проект, который мог бы сравниться по популярности и значению с советским фестивалем. По ее мнению, все это является ярким проявлением двойных стандартов.
Напомним, в этом году билеты на фестиваль Лаймы Вайкуле раздавали бесплатно, чтобы заполнить зал. Сайт KP.RU разбирался, в чем дело.