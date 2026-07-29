Свыше двух тысяч попыток проноса запрещенных предметов в суды пресекли нижегородские приставы

Обеспечение пропускного режима — ключевая задача судебных приставов, отвечающих за порядок в судах. На входе сотрудники тщательно проверяют посетителей, не допуская проноса оружия и иных опасных предметов. В ходе досмотров за полгода удалось выявить внушительный перечень потенциально опасных вещей: 29 единиц газового и травматического оружия, 160 боеприпасов, 32 экземпляра холодного оружия и 16 электрошоковых устройств. Кроме того, было изъято 2 тысячи 473 предмета, которые могли представлять угрозу для безопасности людей.