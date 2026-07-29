Свыше двух тысяч попыток проноса запрещенных предметов в суды пресекли нижегородские приставы

За первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы ГУФССП России по Нижегородской области предотвратили 2 тысячи 722 попытки проноса запрещенных предметов, причем 2 тысячи 305 из них пришлись непосредственно на здания судов региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Обеспечение пропускного режима — ключевая задача судебных приставов, отвечающих за порядок в судах. На входе сотрудники тщательно проверяют посетителей, не допуская проноса оружия и иных опасных предметов. В ходе досмотров за полгода удалось выявить внушительный перечень потенциально опасных вещей: 29 единиц газового и травматического оружия, 160 боеприпасов, 32 экземпляра холодного оружия и 16 электрошоковых устройств. Кроме того, было изъято 2 тысячи 473 предмета, которые могли представлять угрозу для безопасности людей.
Чаще всего посетители пытаются пронести вещи, не осознавая действующих ограничений: многие не знают о правилах пребывания в суде и существующем пропускном режиме. Среди наиболее распространенных запрещенных предметов — аэрозоли и другие распылители, а также колюще‑режущие изделия, например, ножницы или перочинные ножи.
Напомним, ранее попытку доставки на режимную территорию средств сотовой связи пресекли в следственном изоляторе № 1 Нижнего Новгорода.