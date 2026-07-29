В программе ОМС с этого года появился блок исследований по старению

«Но долголетие — это не только медицина. Важную роль играют и спорт, и искусство, и даже простое человеческое общение. Это и поддерживает физическую форму, и предотвращает социальную изоляцию, когнитивные нарушения, помогает поддержанию активности головного мозга», — подчеркнул министр.