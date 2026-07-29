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В программе ОМС с этого года появился блок исследований по старению

Мурашко: программа ОМС с этого года содержит набор исследований по старению.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России с этого года содержит блок, включающий наборы исследований по старению человека, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В программе государственных гарантий с этого года появился блок, который включает определенные наборы исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека», — сказал Мурашко в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что врач оценивает риски возникновения заболеваний и проводит скрининговые исследования. При этом ряд регионов уже начал комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия.

«Но долголетие — это не только медицина. Важную роль играют и спорт, и искусство, и даже простое человеческое общение. Это и поддерживает физическую форму, и предотвращает социальную изоляцию, когнитивные нарушения, помогает поддержанию активности головного мозга», — подчеркнул министр.