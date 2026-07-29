Соцфонд раскрыл, насколько выросли пенсии работающих и неработающих россиян

Ранее эксперты рассказали о преимуществах и ограничениях программы долгосрочных сбережений для пенсионеров. Около 70% участников ПДС относятся к старшему поколению: они могут использовать ранее сформированные накопления, получить государственное софинансирование и начать выплаты раньше стандартного срока. При этом доходность программы не фиксирована, а налоговый вычет доступен только гражданам с облагаемым доходом.