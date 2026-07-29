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Соцфонд раскрыл, насколько выросли пенсии работающих и неработающих россиян

Средний размер пенсионных выплат в России за последние два года увеличился на 4 440 рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, проанализированные РИА «Новости».

По состоянию на 1 июня текущего года средняя пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 402 рубля. Годом ранее этот показатель был на уровне 20 962 рублей. Таким образом, прирост за год превысил 4 тысячи рублей.

Лидером по величине пенсионного обеспечения стал Чукотский автономный округ — там средняя выплата достигла 42 270 рублей.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах и ограничениях программы долгосрочных сбережений для пенсионеров. Около 70% участников ПДС относятся к старшему поколению: они могут использовать ранее сформированные накопления, получить государственное софинансирование и начать выплаты раньше стандартного срока. При этом доходность программы не фиксирована, а налоговый вычет доступен только гражданам с облагаемым доходом.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.