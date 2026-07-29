Зеленоградск вошел в тройку дорогостоящих направлений страны для отдыха в августе

Зеленоградск стоит в списке самых дорогих мест на третьей позиции со средней стоимостью ночи в отеле 9775 рублей. На первом месте Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае где ночь проживания в среднем стоит 10551 рубль. На втором — Осташков и 9972 рубля.