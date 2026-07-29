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Трехдневные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде

29 июля город встретит пасмурным утром — температура составит +23 °C.

В Нижнем Новгороде ожидается дождливая погода, которая сменится прояснениями лишь к началу августа.​ Сервис «Яндекс Погода» представил прогноз на последние дни июля.

29 июля город встретит пасмурным утром — температура составит +23 °C. К полудню воздух прогреется до +24 °C, но начнутся осадки — и продлятся они не один день. К вечеру похолодает до +20 °C, а в ночные часы температура опустится до +18 °C.

В четверг дожди сохранятся в течение всего дня. Утренние показатели термометра — +18 °C, днём — +19 °C, вечером — снова +18 °C, ночью — +17 °C.

Осадки прогнозируются и 31 июля. Утром температура составит +19 °C, к полудню поднимется до +21 °C, а к вечеру снизится до +20 °C. Ночью дождь прекратится, но небо останется затянутым облаками; температура — +18 °C.

1 августа синоптики обещают солнечную погоду, однако уже в воскресенье атмосферные условия вновь ухудшатся.

Ранее правила поведения в жару напомнили нижегородцам сотрудники МЧС.

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