В Красноярске экс-руководители детсада вернут бюджету 4,6 млн рублей

В Красноярске бывших руководителей детского сада № 91 обязали возместить бюджету 4,6 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в учреждении в Ленинском районе несколько человек были фиктивно оформлены на работу. В штате числились кастелянши, сторожа, воспитатели и подсобные рабочие, но фактически обязанности они не выполняли. Деньги, начисленные таким сотрудникам, распределялись между участниками схемы. Часть средств, как установил суд, тратили на нужды самого детсада: ремонт, мебель и материалы.
Бывшую заведующую и ее преемницу ранее признали виновными в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Общий ущерб муниципалитету превысил 5,1 млн рублей.
«Фиктивное трудоустройство в бюджетном учреждении привело к реальному ущербу для муниципалитета. Часть денег фигурантки возместили добровольно, однако основная сумма оставалась непогашенной. Прокуратура обратилась в суд, чтобы вернуть средства в бюджет. Исполнение решения будет находиться на контроле», — сообщили в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. С бывшей заведующей взыскали 3,3 млн рублей, с ее преемницы — 1 млн рублей, еще 215 тыс. рублей они должны выплатить солидарно.