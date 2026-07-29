В Красноярске экс-руководители детсада вернут бюджету 4,6 млн рублей

По данным надзорного ведомства, в учреждении в Ленинском районе несколько человек были фиктивно оформлены на работу. В штате числились кастелянши, сторожа, воспитатели и подсобные рабочие, но фактически обязанности они не выполняли. Деньги, начисленные таким сотрудникам, распределялись между участниками схемы. Часть средств, как установил суд, тратили на нужды самого детсада: ремонт, мебель и материалы.