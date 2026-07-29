Подводников отделят от «Фрунзе»: Легендарное училище вернёт себе самостоятельность

Легендарное учебное заведение, где готовят специалистов для подводного флота России, в ближайшие два года планируют вернуть в статус отдельного училища. Сейчас оно действует как факультет Военно-морского училища имени Фрунзе. О планах по изменению статуса учреждения ТАСС рассказал начальник ВУНЦ «Военно-морская академия» адмирал Николай Евменов, который сам является его выпускником.