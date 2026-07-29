Подводников отделят от «Фрунзе»: Легендарное училище вернёт себе самостоятельность

«Училище [подводного плавания] должно было быть закрыто, готовилась передача учебно-материальной базы. Потом начали всё возрождать. В общем-то, сейчас училище полностью работает в прежнем формате», — сказал он.
Ожидается, что в 2027—2028 годах оно вновь начнёт работу в формате самостоятельного учебного заведения. Евменов также сообщил, что оснащение училища отвечает современным требованиям. По отдельным направлениям возможности учебной базы стали лучше по сравнению с прежними показателями.
История объединения учреждения началась в 1998 году, когда училище имени Ленинского комсомола вошло в состав ВВМУ имени М. В. Фрунзе. После реорганизации появился Санкт-Петербургский военно-морской институт.
Ранее стало известно о планах пополнить состав ВМФ новыми атомными подводными крейсерами проекта «Борей». Восемь таких субмарин уже используются в составе Северного и Тихоокеанского флотов. Ещё два корабля этого проекта находятся на разных стадиях строительства.
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