Wildberries ищет складские площади в Казахстане после атак БПЛА в России

В пресс-службе RWB сообщили, что компания продолжает плановое развитие логистической инфраструктуры в странах своего присутствия. В Казахстане уже строится складской комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров в Алматы, а также объект площадью 160 тысяч квадратных метров в Астане, который планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.