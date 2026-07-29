В трёх районах Хабаровского края выросла опасность лесных пожаров

В трёх районах Хабаровского края лес сейчас особенно уязвим для огня. В Аяно-Майском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко установился четвёртый класс пожарной опасности. Это уже высокий уровень, при котором даже небольшое возгорание может быстро превратиться в серьёзный природный пожар, сообщает МЧС Хабаровского края.
Причина — сочетание высокой температуры и сухой погоды. По данным Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток заметных дождей, способных снизить пожарную опасность, не ожидается.
Спасатели призывают жителей и гостей края быть особенно осторожными на природе. Оставленный костёр, брошенный окурок или случайная искра в такую погоду могут стать причиной пожара.
На время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры и открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить огневые работы. Не стоит оставлять на природе легковоспламеняющиеся материалы и даже обычное стекло — на солнце оно способно стать причиной возгорания сухой растительности.
Отдельно МЧС обращается к дачникам и владельцам частных домов. На участках советуют заранее убрать сухую траву, ветки, мусор и другие материалы, которые легко могут загореться.
Если заметили дым или огонь в лесу либо на другой природной территории, об этом нужно сразу сообщить по телефонам 101 или 112.
Пожар в лесу легче предупредить, чем потом остановить. Особенно когда дождь пока не собирается помогать.