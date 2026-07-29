В Ярославле откроется модельная библиотека в железнодорожной тематике

«Традиционно при поддержке мэра города мы участвуем в национальных проектах. Это приоритетное направление для нас. В этом году мы планируем открыть уже восьмую модельную библиотеку в Ярославле. Такие пространства делают библиотеки современными, комфортными и привлекательными для жителей всех возрастов», — отметил заместитель директора департамента культуры мэрии Ярославля Алексей Чикин.