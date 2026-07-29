В Ярославле откроется модельная библиотека в железнодорожной тематике

Обновление библиотеки-филиала № 1 Централизованной библиотечной системы Ярославля проводится по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в информационной службе мэрии города.
После завершения работ в учреждении посетителей встретит фойе «Вокзал», появятся книжные «платформы» для разных возрастов, уютные зоны для чтения, семейный зал с детским уголком, выставочное арт-пространство, музейные экспозиции и современный конференц-зал. Концепция «Магистраль» объединит историю района и современные библиотечные технологии.
«Традиционно при поддержке мэра города мы участвуем в национальных проектах. Это приоритетное направление для нас. В этом году мы планируем открыть уже восьмую модельную библиотеку в Ярославле. Такие пространства делают библиотеки современными, комфортными и привлекательными для жителей всех возрастов», — отметил заместитель директора департамента культуры мэрии Ярославля Алексей Чикин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.