Чем паводок-2026 удивил Волгоградскую область

С тем, что 2026 год на Нижней Волге выдался незаурядным, соглашаются и эксперты, и обычные жители. Смысл происходящего можно свести к фразе «Да, давно мы такого не видели…» И это тот редкий случай, когда всё, что «мы давно не видели», относится к явлениям положительным.
«Мы не нарадуемся».
Первопричина аномалий весны-лета-2026 в наших краях — большая вода, которая в этом году поступила в Волго-Ахтубинскую пойму в период паводка. Он длился с 11 апреля по 15 июня, общий объём поступившей воды оставил более 112 куб. км. И первый, и второй параметры выше среднемноголетних значений.
Итог — пойма зазеленела, в рост пошли деревца и кустарники на таких участках, где ранее и трава-то не росла. Очень благоприятным оказался паводок для нереста — рыба спокойно отметала икру в хорошо прогретую воду, у мальков была возможность окрепнуть в благоприятных условиях.
«Мы не нарадуемся, — рассказал житель г. Краснослободска Среднеахтубинского района Матвей Макаров. — Все последние годы, за редким исключением, пойма засыхала на глазах, погибали деревья, уловы оскудели. И вдруг целое море воды! Причём интересно, что её уровень остаётся достаточно высоким по сей день. На Волге исчезли островки и отмели, которые с каждым годом становились всё более обширными. Ахтуба — полноводная красавица, как было лет 30 назад. Береговая линия примерно метров на 15 отступила от прежней».
Милость природы.
Воды действительно в эти дни куда больше, чем в аналогичный период в прежние годы. Так, если обычный июльский сброс составлял 4500 куб. м/с, то сейчас — 8500. При таком объёме, как объясняет главный специалист ФГБУ «РосНИИВХ», член экологического совета при Волгоградской областной думе Сергей Яковлев, вода не заходит в пойму, но её уровень в реках повышается.
«Все водохранилища сейчас на Волге и Каме стоят переполненные из-за аномальных осадков, обрушившихся на Урал, Верхнюю Волгу, Подмосковье и другие территории Волжско-Камского бассейна, — объясняет Сергей Валентинович. — Между тем водохранилища рассчитаны на определённый объём запасов воды, держать выше установленного уровня опасно, потому воду регулярно спускают — вот сколько приходит, столько и сбрасывают».
Особо милости природы в этом году радуются жители прибрежных территорий, так как весну и лето они пережили без обычного нашествия мошки.
«Для нас это счастье, — делится жительница х. Бобры Среднеахтубинского района Валентина Петрова. — Наш хутор на самом берегу Волги, и каждый год мошка нас буквально съедала в течение месяца, не меньше, некоторые старались даже на улицу не выходить. В этом году её почти не было».
«Причина в том, что мошка начинает активно вылетать в период схода воды, — объясняет Сергей Яковлев. — При этом она предпочитает прохладную погоду и такую же воду. А в этом году на момент схода воды она уже достаточно прогрелась, и к тому же температура воздуха уже была высокой — это неблагоприятные условия для развития мошки. Потому жители почти не ощутили её вылета».
Не меньше, чем люди, радуется всему происходящему рыба. Ей есть где разгуляться, кормовая база в этом году обширная, и она продолжает расти.
Любители постоять с удочкой рассказывают: рыбалка в этом году хорошая. Даже сейчас, в жаркие дни, на Дону и Волге хорошо ловят сазана, экземпляры попадаются до 10 кг. Осенью, когда у рыбы начнётся жор, уловы станут ещё богаче. По словам Сергея Яковлева, в этом году удачно отнерестилась щука, и уже в 2027-м можно рассчитывать на неплохой улов этой рыбы.
Куда подевались лотосы?
Ещё одна аномалия — это знаменитое озеро лотосов в Среднеахтубинском районе. Местные жители отмечают, что с каждым годом период цветения лотоса начинался всё раньше, и уже в середине июля озеро было покрыто бело-розовыми соцветиями. А в этом году водную поверхность украшает пара цветков. Люди недоумевают: куда делись лотосы?
"Никуда не делись, — объясняет Сергей Яковлев. — Просто в озеро пришло куда больше воды, чем в прежние годы, и растения оказались гораздо глубже, чем обычно. Они сейчас растут, развиваются, первые цветки уже появились на поверхности, остальным растениям требуется время. Пройдёт ещё пару недель, и всё озеро будет покрыто соцветиями.
Зато куда раньше обычных сроков в водоёмах появились лягушки — в 2025 г. их практически на берегах не наблюдалось из-за неблагоприятной весны. А в текущем году весёлое кваканье раздаётся на реках, озёрах, ериках уже с начала июля — для лягушек сложились самые что ни на есть подходящие условия".
Единственное, что омрачает радужную картину, так это неясность по поводу будущего.
«Воду даёт природа, человек её просто перераспределяет через систему водохранилищ, — объясняет Сергей Яковлев. — И если воды мало, то никогда не будет так, что всю её отдадут какому-то одному региону, заметно обделив остальные. В этом году обстоятельства чрезвычайно благоприятные — аналогичные были 21 год назад, в 2005-м. Тогда паводок был даже побольше, но потом наступила жёсткая зима, на водных объектах начались заморы, гибла рыба. В 2006 году паводка, можно сказать, вообще не было. Тогда треть озёр в пойме вообще высохла, ущерб природе составил десятки миллионов рублей».
Так что загадывать, уверяют эксперты, ничего нельзя. Остаётся радоваться дню сегодняшнему и наслаждаться летом-2026, до окончания которого, увы, осталось не так много времени…