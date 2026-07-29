Учёные назвали самые жаркие точки Ростова

Летом Ростов прогревается неравномерно. Учёные ЮФУ проанализировали спутниковые данные и выяснили: в районах с плотной застройкой и обилием асфальта температура поверхности превышает 50°CИсследование охватило зоны в радиусе 100 м вокруг школ, больниц и остановок. Самые горячие точки: Левенцовка (местами выше 50°C), пр. Нагибина, центр города (Б. Садовая, Ворошиловский пр., ж/д вокзал) и крупные транспортные развязки. Почему так? Бетон и асфальт накапливают жару и медленно остывают. А вот парки и водоёмы работают как природные кондиционеры. Самые прохладные места: парк Горького, ул. Пушкинская, районы улиц Зорге и Благодатной. Учёные предлагают точечные решения. Где есть место — сажать деревья и создавать зелёные коридоры. В тесном центре — использовать светлые покрытия, озеленять крыши и фасады, ставить теневые навесы на остановках. Это карта температуры именно поверхности, но она чётко показывает: городу нужна дифференцированная стратегия охлаждения, чтобы защитить ростовчан от изнуряющего зноя.