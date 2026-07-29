В Норильске подросток утонул, пытаясь переплыть озеро наперегонки

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток утонул на озере Тундра в Норильске Красноярского края, когда пытался переплыть водоем наперегонки с подругой, сообщил краевой главк МВД.
«В Норильске сотрудники полиции работают на месте гибели 16-летнего подростка. Предварительно установлено правоохранителями, что на озере Тундра отдыхала компания молодых людей. Юноша вместе с подругой решили переплыть часть озера наперегонки», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что в настоящее время на месте трагедии работают сотрудники МЧС, а также следственно‑оперативная группа.
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