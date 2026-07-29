Фасад автовокзала в Калининграде украсят архитектурной подсветкой. На эти цели выделили 2,2 миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит смонтировать на фасаде 104 погонных метра линейных светильников вплотную к панелям. Срок службы конструкции должен составлять не менее 15 лет. Подрядчика определят 6 августа. Работы необходимо выполнить в течение 74 дней с даты заключения контракта.
Сейчас в здании автовокзала ведут плановые ремонтные работы. Специалисты приводят в порядок зал ожидания.
В 2022 году специалисты очистили алюминиевые панели на фасаде автовокзала. На работы потратили 370,4 тысяч рублей.
Здание автовокзала ввели в эксплуатацию в ноябре 1971 года. Его проектировал Ленинградский филиал «Гипроавтотранса». Объект выполнили в стиле советского модернизма. Фасад облицован объёмными металлическими панелями.