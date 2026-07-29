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Фасад автовокзала в Калининграде украсят архитектурной подсветкой

На эти цели выделили 2,2 млн рублей.

Фасад автовокзала в Калининграде украсят архитектурной подсветкой. На эти цели выделили 2,2 миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит смонтировать на фасаде 104 погонных метра линейных светильников вплотную к панелям. Срок службы конструкции должен составлять не менее 15 лет. Подрядчика определят 6 августа. Работы необходимо выполнить в течение 74 дней с даты заключения контракта.

Сейчас в здании автовокзала ведут плановые ремонтные работы. Специалисты приводят в порядок зал ожидания.

В 2022 году специалисты очистили алюминиевые панели на фасаде автовокзала. На работы потратили 370,4 тысяч рублей.

Здание автовокзала ввели в эксплуатацию в ноябре 1971 года. Его проектировал Ленинградский филиал «Гипроавтотранса». Объект выполнили в стиле советского модернизма. Фасад облицован объёмными металлическими панелями.

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