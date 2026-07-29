Началась реконструкция развязки у метромоста в Омске

В среду, 29 июля 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест анонсировал старт работ на транспортной развязке на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября.
Рабочие подрядной организации ООО «СФ “Континент” на этой неделе зашли на объект: занимаются земляными работами и подготовкой оснований для будущих канализированных правых поворотов.
«В рамках реконструкции транспортного узла планируется уширение дороги и перенос остановки “11-й микрорайон” по ул. 70 лет Октября в направлении ул. Бульвар Архитекторов, а также организация двух правых канализированных поворотов, установка нового светофорного оборудования, дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки», — заявил градоначальник.
Развязкой занимается ООО «СФ “Континент” за 35,8 млн рублей, сейчас строители выполняют земляные работы и готовят основание для будущих канализированных правых поворотов.
Мэр пояснил, развязку реконструируют для снижения аварийности и увеличения пропускной способности на перекрестке. Работы должны завершиться к осени.
Ранее «СуперОмск» сообщал, с 23 июля 2026 года на пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской начала действовать новая схема движения. Там появился светофорный объект с организацией канализированных правых поворотов и отнесенного левого поворота.