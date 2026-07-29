«Давно такого не видели…» Чем паводок-2026 удивил Волгоградскую область

«Воду даёт природа, человек её просто перераспределяет через систему водохранилищ, — объясняет Сергей Яковлев. — И если воды мало, то никогда не будет так, что всю её отдадут какому-то одному региону, заметно обделив остальные. В этом году обстоятельства чрезвычайно благоприятные — аналогичные были 21 год назад, в 2005-м. Тогда паводок был даже побольше, но потом наступила жёсткая зима, на водных объектах начались заморы, гибла рыба. В 2006 году паводка, можно сказать, вообще не было. Тогда треть озёр в пойме вообще высохла, ущерб природе составил десятки миллионов рублей».