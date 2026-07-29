ФСБ: Telegram не удалил каналы, которые Киев использовал для терактов

Администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые спецслужбы Украины активно использовали для подготовки диверсий, терактов и массовых убийств в России. Об этом сообщили в ФСБ.
В ведомстве напомнили, что с помощью Telegram-сервиса «Дайвинчик»* спецслужбы Украины вовлекали российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.
А в конце прошлого года чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo* — знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Причиной тому послужили имеющаяся на ресурсе информация, которая относится к категории детской порнографии и ЛГБТ**-пропаганды.
«Вместе с тем указанная запрещенная информация в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалена», — отметили в ФСБ.
Также продолжают работать и многочисленны каналы и чат-боты, которые используются для организации диверсий и терактов.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров объявлен в международный розыск за содействие терроризму. Российские спецслужбы разоблачили сеть вербовки детей через бот знакомств «Дайвинчик»* в Telegram.
Вместе с тем, юристы отмечают, что согласно процедуре, Дурова должны заочно арестовать.
* Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.