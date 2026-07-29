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В Госдуме допустили признание Telegram террористическим ресурсом

В Госдуме допустили, что Telegram могут признать террористическим ресурсом. Депутат Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru заявил, что основателя мессенджера Павла Дурова не раз просили удалить чаты, через которые ведется вербовка россиян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий отметил: Telegram — площадка, которую украинские спецслужбы используют для вербовки и взрослых, и детей. Речь идет о десятках человек. Колесник подчеркнул, что Дурова многократно призывали закрыть такие ресурсы.

«Помимо вербовки ломались и судьбы людей, совершались теракты в России. По поводу признания мессенджера террористическим — это решать спецслужбам. Думаю, это вполне может произойти и такое», — сказал собеседник NEWS.ru.

Ранее Следственный комитет России запустил уголовное дело из-за чат-бота «Дайвинчик/Leo» в Telegram. По версии следствия, этот сервис использовали для того, чтобы втягивать подростков в диверсии и террор. Параллельно ФСБ объявила в международный розыск Павла Дурова — создателя мессенджера. Ему вменяют пособничество терроризму.

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