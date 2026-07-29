В Госдуме допустили признание Telegram террористическим ресурсом

Парламентарий отметил: Telegram — площадка, которую украинские спецслужбы используют для вербовки и взрослых, и детей. Речь идет о десятках человек. Колесник подчеркнул, что Дурова многократно призывали закрыть такие ресурсы.
«Помимо вербовки ломались и судьбы людей, совершались теракты в России. По поводу признания мессенджера террористическим — это решать спецслужбам. Думаю, это вполне может произойти и такое», — сказал собеседник NEWS.ru.
Ранее Следственный комитет России запустил уголовное дело из-за чат-бота «Дайвинчик/Leo» в Telegram. По версии следствия, этот сервис использовали для того, чтобы втягивать подростков в диверсии и террор. Параллельно ФСБ объявила в международный розыск Павла Дурова — создателя мессенджера. Ему вменяют пособничество терроризму.