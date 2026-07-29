В Геленджике состоялся фестиваль персиков

Для жителей и гостей курорта подготовили большую дегустационную программу. Там было представлено 100 кг свежих персиков сортов «Глория» и «Черный принц», 600 литров персикового компота и 1000 банок персикового варенья. Также на ярмарке работала зона продажи, где свежие персики можно было приобрести напрямую у производителей из Пшады, Марьиной Рощи, Архипо-Осиповки и Темрюкского района. Кроме того, была организована концертная программа и тематическая фотозона.