В Геленджике состоялся фестиваль персиков

Фестиваль персиков прошел 26 июля в городе Геленджике Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Для жителей и гостей курорта подготовили большую дегустационную программу. Там было представлено 100 кг свежих персиков сортов «Глория» и «Черный принц», 600 литров персикового компота и 1000 банок персикового варенья. Также на ярмарке работала зона продажи, где свежие персики можно было приобрести напрямую у производителей из Пшады, Марьиной Рощи, Архипо-Осиповки и Темрюкского района. Кроме того, была организована концертная программа и тематическая фотозона.
"Ярмарка выходного дня в Геленджике по праву считается одной из лучших в Краснодарском крае. Здесь жители и гости города могут приобрести свежую продукцию напрямую у фермеров и производителей, а 26 июля привычный формат дополнит настоящий праздник одного из главных вкусов южного лета, — отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.