Нарколог Шуров рассказал, какие проблемы со здоровьем грозят «пивозаврам»

Шуров также подчеркнул, что последствия пивного алкоголизма могут быть не менее серьёзными, чем от употребления крепких напитков. Он отметил, что когда они пересчитывают количество выпитого пива в эквивалент водки, выясняется, что любители пива потребляют примерно ту же дозу алкоголя. Однако они часто считают, что пиво — это лёгкий напиток, и не осознают, что это не уменьшает его вредного воздействия на организм.