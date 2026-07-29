Нарколог Шуров рассказал, какие проблемы со здоровьем грозят «пивозаврам»

Врач-нарколог Василий Шуров предупредил о возможных негативных последствиях для здоровья, связанных с чрезмерным употреблением пива. В беседе с РИАМО он отметил, что любители этого напитка могут столкнуться с проблемами, такими как повышение артериального давления, увеличение уровня холестерина и развитие гиперлипидемии.
Одной из менее очевидных проблем, связанных с пивным алкоголизмом, является высокая калорийность напитка. Поскольку пиво часто употребляется много и под закуски, это может привести к набору лишнего веса. Быстрое увеличение массы тела, особенно в области живота, может способствовать развитию метаболического синдрома, который, в свою очередь, может привести к повышению уровня «плохого» холестерина, артериальному давлению и инсулинорезистентности.
Шуров также подчеркнул, что последствия пивного алкоголизма могут быть не менее серьёзными, чем от употребления крепких напитков. Он отметил, что когда они пересчитывают количество выпитого пива в эквивалент водки, выясняется, что любители пива потребляют примерно ту же дозу алкоголя. Однако они часто считают, что пиво — это лёгкий напиток, и не осознают, что это не уменьшает его вредного воздействия на организм.
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