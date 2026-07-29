СК сказал, что случилось в Минской области, где умерли два человека

Еще один случай произошел 4 мая в Борисове, где в больницу попала 45-летняя местная жительница с признаками острого отравления. Через два дня женщина умерла. Ее смерть, как удалось установить специалистам, наступила от острого отравления психотропом на фоне приема лекарств.