СК сказал, что случилось в Минской области, где умерли два человека

Следственный комитет сказал, что случилось в Минской области, где умерли два человека.
В Заславле в начале мая 2026 года 49-летний местный житель собирался на работу. В этот момент его мать услышала звук падения и нашла сына без сознания. Приехавшие на место врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.
Сотрудниками следственно-оперативной группы был проведен осмотр, в ходе которого изъяли шприцы, а также другие объекты для исследования. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти — острое отправление наркотическим веществом.
Еще один случай произошел 4 мая в Борисове, где в больницу попала 45-летняя местная жительница с признаками острого отравления. Через два дня женщина умерла. Ее смерть, как удалось установить специалистам, наступила от острого отравления психотропом на фоне приема лекарств.
В мобильном телефоне белоруски нашли информацию про получение координат тайников с закладками. По одному из адресов в момент проверки милиция изъяла сверток с запрещенным веществом.
По двум указанным фактам были заведены уголовные дела по части 5 статьи 328 Уголовного кодекса — незаконный оборот особо опасных наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека.
Тем временем две женщины и мужчина найдены мертвыми в жилом доме Логойска — всего в компании было десять человек.
Ранее МВД сделало важное заявление из-за гибели 12 человек в ДТП за неделю в Беларуси.
Также белоруска родила в уличном туалете ребенка, который упал в выгребную яму и умер: «Второго ребенка она не хотела».