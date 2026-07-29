В Сочи завершилась ярмарка локальных брендов «Выбирай сочинское»

Ярмарка локальных брендов «Выбирай сочинское» проходила с 24 по 26 июля в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Жители и гости курорта могли продегустировать сочинские деликатесы и приобрести товары, созданные по авторским технологиям. На ярмарке ведущие производители курорта представили свою продукцию: свечи и косметику с ароматами гор и южных фруктов от брендов «Искра» и «Стоун-лайт», органические масла холодного отжима «Живея», знаменитую сочинскую чурчхелу «Камомари», крафтовые соусы и специи «Перчили».
Также гости могли приобрести украшения «Расцветай» и «Дом сома», премиальные изделия из кожи «Шилкрафт», освежающий напиток на основе чайного гриба Комбуча, выпечку от «Пышки-вышки» и многое другое. Кроме того, состоялись мастер-классы для всей семьи и атмосферная музыкальная программа.
«Торговля исторически является лидером и драйвером развития экономики Сочи. И ярмарка, приуроченная ко Дню работника торговли, станет не только торговой площадкой, но и ярким культурным событием, объединяющим жителей и гостей курорта. Ярмарка как мероприятие является ключевым элементом проекта “Выбирай сочинское”, направленного на поддержку местных производителей и демонстрацию их потенциала», — подчеркнул и. о. первого заместителя главы Сочи Сергей Сомко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.