В Сочи завершилась ярмарка локальных брендов «Выбирай сочинское»

«Торговля исторически является лидером и драйвером развития экономики Сочи. И ярмарка, приуроченная ко Дню работника торговли, станет не только торговой площадкой, но и ярким культурным событием, объединяющим жителей и гостей курорта. Ярмарка как мероприятие является ключевым элементом проекта “Выбирай сочинское”, направленного на поддержку местных производителей и демонстрацию их потенциала», — подчеркнул и. о. первого заместителя главы Сочи Сергей Сомко.