Нанайский район Хабаровского края встречает «Знамя спорта»

В августе эстафета продолжит движение — её ждут в Ванинском и Верхнебуреинском районах. Напомним, старт «Знамени спорта» был дан 25 января в Хабаровске, а завершится маршрут в краевой столице в конце года. Также в крае идёт спортивный челлендж: жители могут выкладывать видео с тренировок в соцсети с хэштегом #хабкрайзаспорт — самые яркие ролики опубликуют на официальных страницах правительства региона.