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В Хабаровском крае обновят 12 почтовых отделений

Четыре сельских отделения уже отремонтировали, а программу модернизации продолжат до 2028 года.

В Хабаровском крае в 2026 году обновят 12 почтовых отделений. Четыре из них — в Ильинке, Котиково, Отрадном и поселке Уктур — уже модернизировали, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Ремонт отделения в Ильинке завершили за полтора месяца. Здесь полностью обновили интерьер и инженерные системы: заменили окна, двери и напольное покрытие, отремонтировали потолки и стены, установили энергосберегающие светильники, новую систему отопления и электропроводку.

Для безопасности посетителей и сотрудников смонтировали автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о задымлении. Также отремонтировали санузел для персонала.

Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, несмотря на развитие цифровых сервисов, традиционная почта по-прежнему востребована. Особенно это касается жителей старшего поколения. В отделениях можно не только отправлять письма и посылки, но и пользоваться цифровыми услугами.

В краевом министерстве цифрового развития и связи отметили, что ремонт почтовых отделений будет продолжен. Региональная программа рассчитана как минимум до 2028 года.

Параллельно в России действует федеральная программа обновления почтовой инфраструктуры. За три года её реализации — с 2022 по 2025 год — в Хабаровском крае капитально отремонтировали девять отделений почтовой связи. Ещё в семи населённых пунктах установили модульные почтовые офисы.