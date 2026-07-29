В Хабаровском крае обновят 12 почтовых отделений

Параллельно в России действует федеральная программа обновления почтовой инфраструктуры. За три года её реализации — с 2022 по 2025 год — в Хабаровском крае капитально отремонтировали девять отделений почтовой связи. Ещё в семи населённых пунктах установили модульные почтовые офисы.