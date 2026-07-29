Соседи рассказали об атаке БПЛА на дом в Ростове-на-Дону, где погибли супруги

Сегодня калитка открыта, но во дворе — никого. Тишина. Делаю шаг — и ощущаю жуткий запах: гари… и смерти. Двор усыпан осколками, фрагментами мебели, кровли, валяются оконные рамы (их выбило взрывом), какие-то игрушки, остатки автомобильных покрышек… Обугленные качели… Еще совсем недавно здесь была жизнь, смех, радость. И много цветов — говорят, хозяйка Наталья их очень любила и бережно ухаживала за двором. На участке два дома. Первый — старенький, фасадом на улицу. Примерно 70-х годов постройки с покореженной верандой и заколоченными ставнями (мне сказали, что раньше там жили бабушка и дедушка главы семьи, а потом шел ремонт). Рядом с ним — почти вплотную — второй домик. Именно тот, где и спали родители и сын. Стена, граничащая с соседями, полностью разрушена.