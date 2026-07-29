Соседи рассказали об атаке БПЛА на дом в Ростове-на-Дону, где погибли супруги

Ночь на 27 июля стала одной из самых трагических в Ростове-на-Дону. В результате ударов ВСУ по городу погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии, в том числе подросток.
Еще пару дней назад 18-летний Костя с царской фамилией Великий готовился к поступлению в вуз, а его родители радовались, что все испытания ЕГЭ позади. Но сейчас он в реанимации: врачи больницы скорой медицинской помощи ведут борьбу за его жизнь. Парень пока не знает, что его родителей больше нет. Сегодня главное — спасти его самого. В их частный дом в Ленинском районе донской столицы попал вражеский беспилотник, когда семья спала. Уцелел лишь старший брат Кости, который в тот момент был в гостях. Корреспондент «РГ» побывала на месте трагедии.
Улица Пестеля находится практически в центре города. Тихий район, состоящий сплошь из частных домовладений. Рядом церковь, неподалеку больница и школа — поблизости никаких военных объектов. Здесь все друг друга знают и вместе переживают беду, случившуюся с соседями.
— Да в шоке все, — говорит один из очевидцев, представившийся Денисом. Он возится возле своего автомобиля, показывает вмятины после той роковой ночи. Но не жалуется — понимает, что помятая железяка — ничто в сравнении с тем, что произошло всего в паре десятков метров.
Денис рассказывает: «Семью эту знали. Хорошие, благополучные люди, работящие. Всегда здоровались. Той ночью я уже спал. Около половины третьего проснулся от громкого гула. Будто мотоцикл едет прямо перед окном. Еще мысленно произнес: “Хоть бы это мотоцикл”. И тут сразу “бабах!”. Стекла посыпались. Очень испугались, стали выскакивать. Увидели — через несколько дворов от нашего полыхает. Да это ж Великие! Там проживали мать, отец (обоим чуть за 50) и двое их сыновей Костя и Влад.
Сейчас можно только представить, какой ад творился в том доме страшной ночью.
Сегодня калитка открыта, но во дворе — никого. Тишина. Делаю шаг — и ощущаю жуткий запах: гари… и смерти. Двор усыпан осколками, фрагментами мебели, кровли, валяются оконные рамы (их выбило взрывом), какие-то игрушки, остатки автомобильных покрышек… Обугленные качели… Еще совсем недавно здесь была жизнь, смех, радость. И много цветов — говорят, хозяйка Наталья их очень любила и бережно ухаживала за двором. На участке два дома. Первый — старенький, фасадом на улицу. Примерно 70-х годов постройки с покореженной верандой и заколоченными ставнями (мне сказали, что раньше там жили бабушка и дедушка главы семьи, а потом шел ремонт). Рядом с ним — почти вплотную — второй домик. Именно тот, где и спали родители и сын. Стена, граничащая с соседями, полностью разрушена.
У соседки в глазах слезы. Они были очень дружны и, когда возводили забор, даже сделали ворота, чтобы ходить друг к другу в гости.
— До сих пор в ушах стоят их голоса. Как они кричали: «Помогите!». А мы сделать ничего не могли, хоть и пытались изо всех сил. Попало к ним в крышу, в газопровод. Газ рванул. Мы льем из обычных шлангов, а пламя разгорается сильнее. Было очень страшно — не передать. Наташа и Коля живьем сгорели. В другой комнате спал Костя. Услышали его стоны. Мужчины его вытащить из-под обломков и огня успели, хоть и сами рисковали. Передали «скорой».
Экстренные службы, говорят, прибыли довольно быстро. Тушили долго. Подачу газа отключили по улице, иначе было нельзя.
Сейчас все переживают за Костю. Он в критическом состоянии. Но медики делают все возможное для его спасения. В больнице дежурит старший брат. «РГ» связалась с 24-летним Владиславом Великим. Он подавлен. Потерял родителей, дом. Переживает за брата.
Экстренные службы прибыли быстро, но пожар долго не удавалось потушить. В нем погибли родители Кости и Влада. Фото: Елена Мелихова/ РГ.
«Я сейчас у Кости, жду новостей… Как дальше жить — не знаю. Дом? От него ничего не осталось…» — тихо произносит Влад.
Беда объединяет и является проверкой на человечность. В ростовских храмах проходят службы о здравии Константина. На помощь осиротевшим братьям пришла гимназия № 36, выпускниками которой они оба являются. Председатель родительского комитета в соцсетях призвала оказать помощь ребятам, в одночасье потерявшим родителей. Ростовчане, узнавшие о трагедии, переводят Владиславу кто сколько может. Ему еще хоронить маму и папу, ставить на ноги брата. Главное — Костя, живи!
Трагедия в Ростове — лишь очередное доказательство зверств ВСУ, подло направляющих свои беспилотники на мирных жителей. Ночью. На жилые дома. Когда люди особенно беззащитны и спят. Что ими движет? Чудовищная жестокость и хладнокровие, отсутствие совести и моральных принципов. С 2014 года так страдали жители Донбасса. Теперь террористические атаки регулярно идут на регионы России и ежедневно появляются в сводках новостей.
На недавнем брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил — террористическая деятельность Украины вступила в новую фазу, когда украинские власти при поддержке европейских союзников пытаются представить террор против мирного населения и военные преступления как допустимую боевую практику, фактически нивелируя фундаментальные положения международного гуманитарного права. «Киев вместе с европейскими спонсорами стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма для ведения войны. По сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права», — подчеркнул он.
Найдите укрытие. При обнаружении приближающегося дрона или звука взрыва немедленно ищите надежное укрытие — подвал, бетонное здание или любое другое место, которое может защитить от осколков и ударной волны.
Избегайте открытых пространств. На открытой местности вы становитесь легкой мишенью. Старайтесь передвигаться по защищенным маршрутам, использовать здания, деревья и другие объекты для маскировки.
Будьте внимательны к звукам и световым сигналам. Часто дроны издают характерный шум, а при атаке могут быть видны вспышки или дым. Это поможет вовремя среагировать и принять меры.
Признаки БПЛА в воздухе.
Вы слышите: жужжание, звук газонокосилки или мопеда. Вы видите: силуэт на высоте 100 метров.
Если вы на улице:
Покиньте зону видимости, по возможности бегите зигзагами, чтобы избежать наведения. Спрячьтесь в строении, укрытии, подвале, убежище, под деревьями. При сбросе боеприпаса — отбегите в сторону, лягте на землю, за бордюр, в канаву или ров и закройте голову. Не поднимайтесь после первого взрыва, откатитесь или отползите в сторону. При падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям: они могут быть взрывоопасны или ядовиты.
Если вы в автомобиле или общественном транспорте:
Остановитесь и покиньте транспортное средство. Спрячьтесь в строении, укрытии, подвале, убежище (можно укрыться за деревьями, в рвах и канавах).Если беспилотник пикирует, резко затормозите при его приближенииЕсли вас много и нет укрытия, разбегайтесь в разные стороны.
Если вы в здании:
Отойдите от окна. Укройтесь в подвале, либо в помещении с несущими стенами и без оконНе пользуйтесь лифтом. Не используйте телефон при приближении БПЛА.
Сообщите о БПЛА по номеру «112», назовите время и место, примерный курс полета, его визуальные особенности, а также свои данные.