В школе села Восточное Хабаровского района откроется ещё один агрокласс

— Поддержка будет заключаться в компенсации будущим работодателям расходов на закупку оборудования для таких классов, а также в субсидировании стимулирующих выплат преподавателям. В 2026 году на эти цели предусмотрено 4 млн рублей, — подчеркнул начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого минсельхоза Эдуард Гладун.