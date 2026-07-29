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В школе села Восточное Хабаровского района откроется ещё один агрокласс

Сельхозпроизводители готовы инвестировать в подготовку будущих кадров.

Источник: Хабаровский край сегодня

В школе села Восточное Хабаровского района появится ещё один агрокласс. Первый — открылся год назад в школе села Мичуринское, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дети, которые обучаются в агроклассах, смогут в дальнейшем поступить в ТОГУ, например, на ветеринара или агронома, именно в таких специалистах остро нуждаются сегодня в хозяйствах края.

Инвестором для организации второго агрокласса выступило АО «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский”. Уже оформлен договор поставки необходимого оборудования, в том числе: интерактивный комплекс с вычислительным блоком, микроскопы, инкубатор и образовательные стенды.

Для обучения привлекут двух учителей, которые станут учить детей основам ведения сельского хозяйства.

— Поддержка будет заключаться в компенсации будущим работодателям расходов на закупку оборудования для таких классов, а также в субсидировании стимулирующих выплат преподавателям. В 2026 году на эти цели предусмотрено 4 млн рублей, — подчеркнул начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого минсельхоза Эдуард Гладун.

Чтобы школьники видели реальную перспективу подобных занятий, заключено трехстороннее соглашение школы, инвестора и ТОГУ.

В профориентации школьников участвует и «Хабаровскплемсервис», в рамках проекта «Агрознайка» школьники в свободное от уроков время посещают фермы и предприятия пищевой промышленности.

Государство помогает сельхозпроизводителям края в решении кадровых проблем. С 2023 года появилась возможность привлекать студентов аграрных вузов на практику, не неся никаких расходов. Оплату их труда и проживания компенсирует федеральный бюджет.