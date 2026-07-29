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Первый этап модернизации водопровода завершили в Некрасовке

В Хабаровском районе завершается первый этап капитального ремонта сетей водоснабжения в селе Некрасовка. Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На финансирование направлены средства федерального, краевого и местного бюджетов. Подрядчик уже проложил подземным способом 5,5 км полиэтиленовых водопроводных труб и выполнил врезку нового участка в магистральный водовод. Сейчас завершаются работы.

В Хабаровском районе завершается первый этап капитального ремонта сетей водоснабжения в селе Некрасовка. Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На финансирование направлены средства федерального, краевого и местного бюджетов. Подрядчик уже проложил подземным способом 5,5 км полиэтиленовых водопроводных труб и выполнил врезку нового участка в магистральный водовод. Сейчас завершаются работы по благоустройству территории.