Первый этап модернизации водопровода завершили в Некрасовке

В Хабаровском районе завершается первый этап капитального ремонта сетей водоснабжения в селе Некрасовка. Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На финансирование направлены средства федерального, краевого и местного бюджетов. Подрядчик уже проложил подземным способом 5,5 км полиэтиленовых водопроводных труб и выполнил врезку нового участка в магистральный водовод. Сейчас завершаются работы по благоустройству территории.