Красноярцев предупредили об опасности подкормки медведей на трассах

В Красноярском крае жителей и автомобилистов просят не кормить медведей, которые выходят к дорогам. Летом бурые медведи становятся особенно активными и в поисках еды могут появляться у трасс и населенных пунктов. В последнее время в социальных сетях всё чаще появляются видео, где водители останавливаются и подкармливают диких животных хлебом, сладостями и другой человеческой едой. Особое внимание вызвали случаи на трассе Красноярск — Енисейск, на участке 204—210-й км в Казачинско-Пировском округе. В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса края объясняют: медведь быстро привыкает к легкой пище и перестает бояться людей. После этого животное может снова выходить к дорогам, заходить в населенные пункты и искать еду на свалках. Такие ситуации опасны для жителей, водителей и самих животных. Медведь, привыкший к человеку, становится непредсказуемым, а его появление у трассы может привести к ДТП или конфликту с людьми. Автомобилистов просят не останавливаться рядом с медведями, не пытаться их фотографировать с близкого расстояния и ни в коем случае не кормить, также нельзя оставлять на обочинах продукты, пищевые отходы, упаковки от еды, корм для животных и другие пахнущие предметы. Жителей населенных пунктов и дачников призывают не устраивать стихийные свалки пищевых и бытовых отходов, особенно рядом с лесом и дорогами. Напомним, что с вокзалов КрасЖД за полгода отправили более 280 питомцев без хозяев.