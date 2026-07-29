Более 500 школьников Волгоградской области посетили «День цифры»

«Уже пятый год центр информационных технологий Волгоградской области проводит “День цифры” в нашем регионе. За это время участниками проекта стали тысячи школьников. Мы видим, что интерес детей к цифровым технологиям с каждым годом растет, а вопросы безопасного поведения в Сети и грамотного использования современных сервисов становятся все более актуальными», — отметила директор регионального центра информационных технологий Татьяна Гнедаш.