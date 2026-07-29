Более 500 школьников Волгоградской области посетили «День цифры»

Участниками «Дня цифры» 24 июля в детском центре «Орленок» в Волгоградской области стали свыше 500 школьников. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Участники узнали, как безопасно вести себя в интернете, распознавать наиболее распространенные схемы кибермошенничества и защищать свои персональные данные. Отдельные занятия были посвящены искусственному интеллекту, цифровым сервисам, перспективным ИТ-профессиям и возможностям применения современных технологий в повседневной жизни. Школьники выполняли практические задания, участвовали в тематических викторинах и командных испытаниях.
«Уже пятый год центр информационных технологий Волгоградской области проводит “День цифры” в нашем регионе. За это время участниками проекта стали тысячи школьников. Мы видим, что интерес детей к цифровым технологиям с каждым годом растет, а вопросы безопасного поведения в Сети и грамотного использования современных сервисов становятся все более актуальными», — отметила директор регионального центра информационных технологий Татьяна Гнедаш.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.