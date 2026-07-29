Каково состояние региональной медицины?

— Если говорить о поддержке материнства и детства, то теперь региональный маткапитал предоставляется многодетным семьям без привязки к уровню их доходов. Кроме того, при рождении третьего ребёнка введена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Также многодетные родители могут компенсировать половину стоимости обучения детей в колледжах и вузах региона. Студенткам очных отделений вузов и колледжей выплачивается 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности. А сразу после рождения малыша семьи получают сертификаты номиналом в 20 тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости для новорождённого.