Каково состояние региональной медицины?

«Здоровье — не всё, но всё без здоровья — ничто», — говорил Сократ. С этим спорить трудно. Человек едва ли может строить планы и выполнять задачи, когда тело сковывает боль. Тогда на помощь приходят врачи.
О состоянии медицины в донском регионе мы поговорили с главврачом Центральной городской больницы им. Семашко, профессором, доктором наук Дмитрием Сизякиным.
Болевые точки.
— Дмитрий Владимирович, врач ведёт человека с первых дней жизни: акушер принимает малыша на руки, после ребёнка лечит педиатр, далее — терапевт. Но, к сожалению, проблем в этой области немало. Кажется, молодые медики не хотят ехать в хутора и сёла, да и выпускники школ уже не так стремятся в профильные вузы.
— Приняты меры, чтобы привлечь специалистов в профессию и создать для них достойные условия труда. Это введённая система наставничества, льготная ипотека под 1% для выпускников-отличников медицинских вузов и колледжей. Врачам и медсёстрам, которые уезжают работать в село, бесплатно предоставляют участки под строительство жилья.
Муниципальные власти получили право оплачивать служебное жильё для медиков и благоустраивать территории больниц за счёт местных бюджетов.
— Какие, на ваш взгляд, основные болевые точки можно выявить в системе ростовского здравоохранения? Люди говорят о нехватке специалистов, сложностях с записью к врачам, нехватке подстанций скорой медицинской помощи.
— Непростая ситуация сложилась в новых жилых районах — Суворовском, Левенцовском, Вересаево, Вертолётном поле. Но и в обжитых районах далеко не всё хорошо. Многие здания больниц и поликлиник города были построены десятилетия назад и уже не отвечают современным требованиям.
Для решения этой задачи в регионе запущена программа быстровозводимых модульных поликлиник. Строительство такого объекта начато в Суворовском.
Кроме того, внимания, действительно, требует служба скорой помощи.
— Нашей землячке, актрисе Фаине Раневской приписывают ироничную фразу: «Если больной хочет жить, врачи бессильны». Но, если без шуток, от самого человека зависит многое в вопросе сохранения здоровья.
— Конечно, и первый этап — это диспансеризация. Профилактические осмотры позволяют выявлять не только хронические заболевания, требующие наблюдения и терапии, но и факторы риска, например, развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, онкологических процессов.
Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Не следует пренебрегать плановыми осмотрами. Есть работодатели, которые организованно направляют своих сотрудников на проверку здоровья. Мы хорошо помним время, когда на производствах выстраивалась целая система профилактической медицины. И хорошо, что некоторые современные компании пошли по пути возрождения собственных поликлиник и цеховых медслужб.
Однако здоровье зависит не только от медицины и мер профилактики, но и от экологии, от качества городской среды. Формула простая: здоровье человека невозможно без здоровья города, а здоровый город начинается со здорового человека.
Возвращают к жизни.
— А ведь здравоохранение тянет за собой и другие сферы, например, демографию…
— Если говорить о поддержке материнства и детства, то теперь региональный маткапитал предоставляется многодетным семьям без привязки к уровню их доходов. Кроме того, при рождении третьего ребёнка введена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Также многодетные родители могут компенсировать половину стоимости обучения детей в колледжах и вузах региона. Студенткам очных отделений вузов и колледжей выплачивается 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности. А сразу после рождения малыша семьи получают сертификаты номиналом в 20 тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости для новорождённого.
Родители детей-инвалидов получили право бесплатно находиться с детьми в стационарах на протяжении всего лечения.
— Дмитрий Владимирович, вы не только врач, но и депутат донского парламента, представляете социальный блок. Что конкретно удалось сделать для ростовчан за период вашей работы?
— Областной бюджет — основной инструмент для реализации проектов и планов. За счёт софинансирования из областной казны за последние несколько лет были построены школа № 116 и детский сад № 23, капитально отремонтированы школы №№ 1, 45, 49 и 92.
Изменения коснулись и здравоохранения. Были реконструированы взрослая и детская поликлиники ЦГБ имени Семашко, детское отделение КДЦ «Здоровье», лаборатория ОКДЦ.
Обновлён «Дворец здоровья». Начата реконструкция городской больницы № 4.
Отношение к врачам и региональной системе здравоохранения может быть разным: кто-то привык ругать врачей, другие благодарны медикам за избавление от болезней. Но как бы далеко ни зашла медицина, ключевым звеном здесь остаётся сам человек, от осознанного отношения которого во многом зависит успех выздоровления.