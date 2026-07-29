Валюта вместо чеков и Леонтьев в «Юности»: о чем писали газеты 35 лет назад

Немножко забегая вперед, обратимся к письму жены моряка, которое вышло в одном из ноябрьских номеров «Маяка». Заголовок у публикации тоже говорящий: «А что же делать с фантиками?». «Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам за разъяснением. Несколько раз через газету читатели задавали вопрос о том, как будут отовариваться чеки Внешторгбанка (боны) в магазине “Альбатрос”, — писала читательница Г. Завистовская. — Магазин давно закрыт и, как видно, открывать его никто не собирается, хотя правительством и руководителями “Калининградрыбпрома” было обещано до 1992 года все боны, имеющиеся на руках, отоварить. Но где, когда и каким образом — об этом почему-то не сообщают. Время идет, а вещи из “Альбатроса” “развалючиваются” и продаются за рубли по предприятиям рыбной отрасли, значит, товар в “Альбатросе” есть. Но почему же реализуется за рубли, а не за честно заработанную валюту, или, как кто-то назвал в одной из публикаций, “фантики”? А ведь эти “фантики” давали нашим мужьям за труд. И в то же время на барахолке активно скупают боны. Значит, где-то есть возможность их отоваривать? Мой муж более 25 лет проработал в УТФ (Управление тралового флота — прим. “Нового Калининграда”), сын — 10 лет. Оба сейчас в рейсе. Обидно за нашу семью, за семьи других таких же тружеников, труд которых не ценится».