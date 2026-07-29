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В центре Челябинска 31 июля ограничат движение из-за благотворительного забега

В пятницу, 31 июля, в центре Челябинска временно изменится схема движения транспорта. На несколько часов для автомобилей закроют несколько улиц, а также приостановят движение трамваев. Ограничения связаны с проведением благотворительного забега «Достигая цели!», предупредили в мэрии.

Источник: Pchela.News

Движение транспорта будет ограничено с 18:30 до 21:10. В это время автомобили не смогут проехать по улице Цвиллинга на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Лазаретной, а также по улицам Евтеева и Перовской.

Кроме того, с 19:00 до 21:10 будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга.

Автомобилистам также стоит обратить внимание, что уже с 06:30 31 июля и до окончания мероприятия будет запрещена парковка в местах временных ограничений.

В городской администрации просят заранее ознакомиться со схемой объезда и по возможности скорректировать маршрут, чтобы избежать заторов.

Ограничения вводятся из-за благотворительного забега «Достигая цели!». Это спортивно-музыкальный праздник для всей семьи, который проходит в честь Дня железнодорожника. Для участников подготовили забеги на разные дистанции, концертную программу и развлекательные площадки. Главная цель мероприятия — помощь тяжелобольным детям. Все средства, собранные во время забега, направят в благотворительные фонды. Возрастное ограничение: 0+

В Челябинской области с наступлением тёплого сезона зафиксировали всплеск интереса к активному отдыху на природе. Южноуральцы массово готовят к лету собственный спортивный инвентарь и одновременно всё чаще отказываются от покупки нового оборудования в пользу его аренды на выходные или отпуск.