В центре Челябинска 31 июля ограничат движение из-за благотворительного забега

Движение транспорта будет ограничено с 18:30 до 21:10. В это время автомобили не смогут проехать по улице Цвиллинга на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Лазаретной, а также по улицам Евтеева и Перовской.
Кроме того, с 19:00 до 21:10 будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга.
Автомобилистам также стоит обратить внимание, что уже с 06:30 31 июля и до окончания мероприятия будет запрещена парковка в местах временных ограничений.
В городской администрации просят заранее ознакомиться со схемой объезда и по возможности скорректировать маршрут, чтобы избежать заторов.
Ограничения вводятся из-за благотворительного забега «Достигая цели!». Это спортивно-музыкальный праздник для всей семьи, который проходит в честь Дня железнодорожника. Для участников подготовили забеги на разные дистанции, концертную программу и развлекательные площадки. Главная цель мероприятия — помощь тяжелобольным детям. Все средства, собранные во время забега, направят в благотворительные фонды. Возрастное ограничение: 0+
В Челябинской области с наступлением тёплого сезона зафиксировали всплеск интереса к активному отдыху на природе. Южноуральцы массово готовят к лету собственный спортивный инвентарь и одновременно всё чаще отказываются от покупки нового оборудования в пользу его аренды на выходные или отпуск.