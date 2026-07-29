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В Таганроге из-за саперных работ эвакуировали жителей района площади Авиаторов

В Таганроге начались работы по ликвидации последствий комбинированной атаки ракет и БПЛА. В интересах безопасности проведена эвакуация жителей в радиусе от площади Авиаторов до улицы Спортивной.

В Таганроге начались работы по ликвидации последствий комбинированной атаки ракет и БПЛА. В интересах безопасности проведена эвакуация жителей в радиусе от площади Авиаторов до улицы Спортивной.

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Прошу водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб», — подчеркнула она.

В администрации Таганрога состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты по оценке ущерба приступили к подомовому обходу пострадавших зданий.

Напомним, что ночью 29 июля Ростовская область была атакована дальнобойными ракетами и БПЛА. Сбиты свыше 60 беспилотников. В Таганроге фрагменты ракеты упали на многоэтажный дом, погибла местная жительница, и два человека получили ранения. Жильцы поврежденного дома эвакуированы.

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