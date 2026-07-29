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В Петербурге на месте травмирования мальчика воротами создали мемориал

Тем временем автомобилист стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге на улице Коломенской создали стихийный мемориал на месте смертельного травмирования семилетнего мальчика воротами. Об этом сообщает корреспондент spb.aif.ru.

Его открыли после известия о смерти мальчика. Неравнодушные горожане принесли туда игрушки и цветы.

Напомним, 23 июля мальчик пытался пройти на детскую площадку между автоматическими воротами и стеной. Но в этот момент водитель одного из автомобилей дистанционно открыл ворота, и поэтому голову ребёнка зажало.

Следователи завели уголовное дело. Водитель проходит по нему фигурантом по факту причинения смерти по неосторожности.