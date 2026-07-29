Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подъём заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Воронежской области

За неделю врачи зарегистрировали 43 случая заражения коронавирусом.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области зафиксировали прирост заболеваемости коронавирусом. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

Так, в период с 20 по 26 июля врачи зарегистрировали 43 случая заражения COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7,5%. Ранее также отмечался рост числа пациентов, чей ПЦР-тест был положительным.

Санврачи напомнили, что снизить риски заражения коронавирусом и любыми другими респираторными заболеваниями можно, соблюдая простые меры предосторожности:

при плохом самочувствии следует избегать контакта с окружающими до тех пор, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно;

в случае, если заболевание подтвердилось, необходимо оставаться дома;

при нарастании симптомов болезни, следует немедленно обратиться за медицинской помощь, а не заниматься самолечением;

регулярное проветривание помещения сведёт риск заражения к минимуму;

мытьё рук является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и помогает сохранить здоровье;

в местах массового скопления людей следует носить маску.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше