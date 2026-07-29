Подъём заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Воронежской области

В Воронежской области зафиксировали прирост заболеваемости коронавирусом. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.
Так, в период с 20 по 26 июля врачи зарегистрировали 43 случая заражения COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7,5%. Ранее также отмечался рост числа пациентов, чей ПЦР-тест был положительным.
Санврачи напомнили, что снизить риски заражения коронавирусом и любыми другими респираторными заболеваниями можно, соблюдая простые меры предосторожности:
при плохом самочувствии следует избегать контакта с окружающими до тех пор, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно;
в случае, если заболевание подтвердилось, необходимо оставаться дома;
при нарастании симптомов болезни, следует немедленно обратиться за медицинской помощь, а не заниматься самолечением;
регулярное проветривание помещения сведёт риск заражения к минимуму;
мытьё рук является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и помогает сохранить здоровье;
в местах массового скопления людей следует носить маску.