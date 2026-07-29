В Сыктывкаре студенческий энергетический отряд приступил к работе

Трудовой сезон студенческого энергетического отряда «Квант» стартовал в Сыктывкаре в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Коми.
В этом году отряд сформирован из учащихся Сыктывкарского лесного института и Сыктывкарского политехнического техникума. После торжественной церемонии открытия для ребят состоялась интерактивная программа. Лектор Российского общества «Знание» Анастасия Широченко провела для участников интеллектуальную викторину «Энергия Севера». Игра включала вопросы, касающиеся профессиональных знаний и умений в области электроэнергетики.
В интеллектуальном состязании также приняла участие команда молодежного совета филиала «Россети Северо-Запад» в Республике Коми. Квиз прошел в дружеской атмосфере, что позволило студентам не только проверить свои компетенции, но и пообщаться с будущими коллегами. Впереди у участников отряда «Квант» работа на объектах электрических сетей, где им предстоит применить полученные знания на практике.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.