В Сыктывкаре студенческий энергетический отряд приступил к работе

В интеллектуальном состязании также приняла участие команда молодежного совета филиала «Россети Северо-Запад» в Республике Коми. Квиз прошел в дружеской атмосфере, что позволило студентам не только проверить свои компетенции, но и пообщаться с будущими коллегами. Впереди у участников отряда «Квант» работа на объектах электрических сетей, где им предстоит применить полученные знания на практике.