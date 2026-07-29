Фермеры из Хабаровского края наращивают производство овощей и картофеля

Так, фермер Роман Масютин из села Соколовка района имени Лазо в три раза увеличил посевные площади под картофель и овощи. Он открыл свою ферму всего год назад, но сразу смог добиться отличных результатов. Причем, Роман Масютин использует семена картофеля российского производства. Более того, в прошлом году государство возместило ему часть затрат на их покупку. Впрочем, останавливаться на достигнутом аграрий не намерен. Он планирует построить овощехранилище и собственный цех для переработки и фасовки картофеля и овощей. Это позволит ему поставлять свою продукцию в разные торговые сети под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае». В этой связи стоит напомнить, что ранее губернатор региона Дмитрий Демешин ставил задачу краевому Минсельхозу поддерживать местных производителей овощей, чтобы жители Хабаровского края имели возможность покупать свежие продукты местного производства по доступным ценам. «Мы будем и дальше поддерживать наших фермеров, чтобы больше местных продуктов появлялось на прилавках магазинов. Когда производство размещено в крае, то снижается и конечная стоимость, поскольку не надо тратить лишние ресурсы на доставку продуктов. Появляются рабочие места, растет экономика региона», — заявил Дмитрий Демешин.