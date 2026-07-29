Житель Волгограда наказал маркетплейс штрафом за фейкового продавца

История тянулась с октября 2024 года. Тогда заказ волгоградца отменили и деньги вернули. Вот только купить по такой же цене желаемые вещи он не смог — в других магазинах стоимость его корзины потянула на 251 тысячу. Волгоградец написал претензии и продавцу, и маркетплейсу из-за убытков, которые он понес из-за разницы в цене. Суд Тракторозаводского района взыскал с маркетплейса убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.