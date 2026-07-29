В Ачинске перевозчик хочет отказаться от маршрута из-за проблем с топливом

В Красноярском крае один из ачинских перевозчиков заявил об одностороннем отказе от исполнения контракта на обслуживание муниципального маршрута № 2 «улица Коминтерна — Городская больница». Об этом сообщили в администрации Ачинского муниципального округа.
Компания объясняет решение проблемами с топливом. При этом в администрации заявили, что маршрут № 2 будет сохранен, чтобы жители не остались без транспорта.
«ООО “ГРАД” — один из рекордсменов по количеству обращений от жителей. Люди жаловались на качество перевозок, несоблюдение расписания и отказ принимать банковские карты», — сообщили в администрации.
Ранее суд обязал компанию принимать оплату картами на городских маршрутах № 1, 2, 5, 6, 6ц, 7, 8 и 9.
Власти сейчас рассматривают варианты, чтобы сохранить движение по маршруту № 2. Расписание могут скорректировать, но сам маршрут должен продолжить работу. Об изменениях пассажирам пообещали сообщить дополнительно.