«Плавали наперегонки»: в Норильске 16-летний подросток утонул в озере Тундра

В Норильске полиция устанавливает обстоятельства гибели 16-летнего подростка на озере Тундра. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По предварительным данным правоохранителей, на озере отдыхала компания молодых людей. Юноша вместе с подругой решили наперегонки переплыть часть водоема. Во время заплыва подросток утонул.
На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и спасатели. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия и уточняют все обстоятельства произошедшего.
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