Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Плавали наперегонки»: в Норильске 16-летний подросток утонул в озере Тундра

В Норильске полиция устанавливает обстоятельства гибели 16-летнего подростка на озере Тундра.

В Норильске полиция устанавливает обстоятельства гибели 16-летнего подростка на озере Тундра. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным правоохранителей, на озере отдыхала компания молодых людей. Юноша вместе с подругой решили наперегонки переплыть часть водоема. Во время заплыва подросток утонул.

На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и спасатели. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия и уточняют все обстоятельства произошедшего.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше