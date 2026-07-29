Эксперт назвала единственно верный ответ на звонок мошенника

«Если вы взяли трубку и заподозрили неладное, главное — немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь “переиграть” звонившего. Просто положите трубку», — сказала Шилина.