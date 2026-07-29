Эксперт назвала единственно верный ответ на звонок мошенника

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Единственно верным решением при ответе на подозрительный звонок будет положить трубку и не отвечать на вопросы мошенника, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
«Если вы взяли трубку и заподозрили неладное, главное — немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь “переиграть” звонившего. Просто положите трубку», — сказала Шилина.
Она отметила, что необходимо положить трубку, взять паузу для проверки, а затем самостоятельно перезвонить, но только на доверенный номер из официальных источников. «Настоящий специалист спокойно подождет, пока вы перепроверите информацию», — подчеркнула эксперт.