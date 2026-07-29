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Белоруска Арина Соболенко и серб Новак Джокович объединились, чтобы выиграть на US Open миллион долларов

Арина Соболенко и Новак Джокович стали парой, чтобы выиграть миллион в Нью-Йорке.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка женского тенниса белоруска Арина Соболенко и пятая ракетка мужского рейтинга, самый титулованный игрок в истории серб Новак Джокович сыграют в парном разряде US Open-2026.

С 2025 года микст проходит по новым правилам (с укроченными сетами) и скорее похож на выставочный рекламный турнир, чем на полноценное классическое соревнование. Он займет только два дня — 25−26 августа — и закончится еще до старта основной сетки, поэтому не помешает теннисистам выступать в одиночном разряде. Главный приз — миллион долларов. Причем, пары звездные, что сработает и на имидж турнира, и на славу самих игроков. Например, Елена Рыбакина объединилась с Тэйлором Фрицем, Ига Свентек — с Каспером Руудом, а Мирра Андреева попытает счастья с Андреем Рублевым. В прошлом году выиграла итальянская пара Сара Эррани и Андреа Вавассори.

Арина Соболенко объединилась с Новаком Джоковичем неслучайно. Они поддерживают дружеские отношения и частенько подшучивают друг над другом.

Ранее мы писали, что Арина Соболенко призналась, чем пахнет на корте, и назвала любимый парфюм: «Меня с детства приучили».

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