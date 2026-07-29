703 нижегородца, пострадавших на производстве, получили санаторное лечение

Путевки оплачиваются в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Лечение доступно в 12 реабилитационных центрах фонда, расположенных в разных регионах страны — в Московской, Владимирской, Кировской, Тюменской областях, а также на юге (Анапа, Астраханская, Волгоградская области и другие). Стандартная продолжительность курса — 21 день, для пациентов с травмами позвоночника — 42 дня. На время лечения работающие получают дополнительный оплачиваемый отпуск.