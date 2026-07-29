Заявки на налоговую выплату для семей оформили для 3,4 миллиона россиян

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заявки на налоговую выплату для семей с детьми уже оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Такую выплату смогут получить работающие граждане России с двумя и более детьми, если средний доход на человека в такой семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
«У нас очень быстро идет взаимодействие: буквально за несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят и которые мы отдаем Социальному фонду. Уже сегодня 3,4 миллиона граждан — данные мы отгрузили в Социальный фонд по их заявкам», — сообщил Егоров.
«Система работает очень четко, и мы прогнозируем, что все будет исполнено ровно так, как и предусмотрено законом», — заверил глава ФНС.