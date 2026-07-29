Заявки на налоговую выплату для семей оформили для 3,4 миллиона россиян

Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Такую выплату смогут получить работающие граждане России с двумя и более детьми, если средний доход на человека в такой семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.