Фирменный поезд Нижний Новгород — Сириус станет ежедневным с 1 октября

Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 19:14 и прибывает на станцию Сириус через день в 09:58. В обратном направлении отправление запланировано на 14:54, прибытие в столицу Приволжья — через сутки в 06:14. Маршрут проходит через ряд крупных городов, включая Владимир, Москву, Рязань, Ростов-на-Дону и Краснодар.