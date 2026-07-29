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Фирменный поезд Нижний Новгород — Сириус станет ежедневным с 1 октября

Ранее состав отправлялся каждый день только в период повышенного спроса летом.

Источник: Нижегородская правда

Фирменный поезд № 37/38 «Нижний Новгород — Сириус» станет ежедневным с 1 октября. Ранее состав отправлялся каждый день только в период повышенного спроса летом, сообщили в РЖД.

Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 19:14 и прибывает на станцию Сириус через день в 09:58. В обратном направлении отправление запланировано на 14:54, прибытие в столицу Приволжья — через сутки в 06:14. Маршрут проходит через ряд крупных городов, включая Владимир, Москву, Рязань, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Пассажирам доступны плацкартные и купейные вагоны, оборудованные биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. В штабном вагоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров и сопровождающих. В части вагонов также доступна услуга перевозки домашних животных.

Переход на ежедневное курсирование позволит сделать поездки между Нижним Новгородом и федеральной территорией Сириус более удобными и доступными для пассажиров в течение всего года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 29 июля в Ветлужском округе меняются правила заправки автомобилей на АЗС «Лукойл».

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