Лучший бомбардир и снайпер Егор Виноградов останется в ХК «Торпедо»

В июне 2025 года в интервью «Матч ТВ» Егор Виноградов говорил о мечте играть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. В июле 2026 года сообщалось, что Егор Виноградов участвовал в тренировочном лагере клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» (с 29 июня по 2 июля), однако спортсмен решил остаться с нижегородской командой и не переезжать в США.