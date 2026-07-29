Лучший бомбардир и снайпер Егор Виноградов останется в ХК «Торпедо»

Нападающий Егор Виноградов, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром и снайпером «Торпедо», продолжит выступать за родной клуб. 23‑летний форвард, являющийся воспитанником нижегородской хоккейной школы, подписал новое соглашение — оно будет действовать до 31 мая 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Путь Егора в хоккее неразрывно связан с системой «Торпедо»: именно здесь он прошёл все ступени становления как игрок и помог команде завоевать значимые трофеи. Среди его ярких достижений — победный гол в «золотом матче» Чемпионата МХЛ и титул самого ценного игрока плей‑офф ВХЛ.
Прошлый сезон стал для Виноградова особенно результативным: в 77 матчах КХЛ он набрал 59 очков (27 голов и 32 передачи), подтвердив статус одного из ключевых игроков команды. Успешная игра позволила Егору получить вызов в сборную России на «Кубок Первого канала», а также принять участие в «Матче Звёзд КХЛ».
В июне 2025 года в интервью «Матч ТВ» Егор Виноградов говорил о мечте играть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. В июле 2026 года сообщалось, что Егор Виноградов участвовал в тренировочном лагере клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» (с 29 июня по 2 июля), однако спортсмен решил остаться с нижегородской командой и не переезжать в США.
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высоко оценил вклад форварда: «Егор — один из лучших воспитанников нижегородского хоккея за последнее десятилетие. В прошлом сезоне он полностью оправдал оказанное доверие, став лучшим бомбардиром и снайпером команды. Его прогресс очевиден, и мы сочли важным закрепить сотрудничество с игроком».
Ранее стали известны зарплаты нижегородцев из ХК «Торпедо».