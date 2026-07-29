Красноярка избила школьницу из-за накладного хвоста и лишилась 20 тысяч

В Красноярске прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда для школьницы, которую избили во дворе из-за накладного хвоста.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в августе 2024 года во дворе дома на улице Менжинского. Во время прогулки к школьнице подошла группа подростков и потребовала отдать накладной хвост и маску. После отказа 18-летняя девушка забрала вещи и начала дразнить ребенка.
Когда девочка попыталась вернуть свои вещи, потянув обидчицу за плечо, та ударила ее пакетом по голове, затем ногой в живот, а после схватила за волосы и резко дернула. Испуганная школьница спряталась в подъезде и позвонила матери. В травмпункте у нее зафиксировали гематому головы и ссадину на скуле.
Сначала нападавшую оштрафовали на 5 тыс. рублей по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Однако позже прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, указав, что после нападения девочка испытывает физическую боль, страх и страдает от бессонницы.
Ответчица заявила, что ее действия были «защитной реакцией». Однако суд не принял эти доводы, встал на сторону пострадавшей и взыскал с девушки еще 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
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