Красноярка избила школьницу из-за накладного хвоста и лишилась 20 тысяч

Когда девочка попыталась вернуть свои вещи, потянув обидчицу за плечо, та ударила ее пакетом по голове, затем ногой в живот, а после схватила за волосы и резко дернула. Испуганная школьница спряталась в подъезде и позвонила матери. В травмпункте у нее зафиксировали гематому головы и ссадину на скуле.